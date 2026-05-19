Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula Von der Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi temaslarını sürdürüyor.

Orta Doğu'da patlak veren savaşın ardından temaslarına hız veren Cumhurbaşkanı, bölgede yeniden huzur ve barışın tesis edilmesi için önemli görüşmelere imza attı.

Savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin yapıcı rolüne öncülük eden Erdoğan, bu kapsamda bir görüşme daha gerçekleştirdi.

AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

'HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILMALI' DEDİ

Erdoğan görüşmede Türkiye’nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz’ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İsrail’in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail’e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'Nİ GÜNCELLEME ÇAĞRISI

Öte yandan görüşmede ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemdeki meselelerin çözümüne odaklanıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Avrupa’nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.