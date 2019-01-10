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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu Beştepe'de

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'la ilgili tavsiyelerini aldığını belirtti.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 17:52..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu Beştepe'de

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bir dönem İBB Başkanlığı da yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istemişti.

50 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 50 dakikalık görüşme bu akşam gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu ile görüştü VİDEO

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi: "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı, İstanbul'u konuştuğumuz İstanbul'la ilgili tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Faydalanacağımız anekdotlar aktardı. Faydalı, güzel bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum bu görüşme için. Dikey yapılaşma konusunda İstanbul'un bir dönüşüme muhtaç olduğunda bir fikir birliğine vardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu Beştepe'de

KENDİSİNDEN OY İSTEDİM

İstanbul'da sizi ne rahatsız ediyorum dediğimde kendileri beyanda bulundu. Bir döneme ilişkin açıklama yapmadı. Kendi aramızda bir sohbetimiz oldu. Görüşmenin en önemli anekdotu ben oyunu istedim, kendileri de gülümsedi.

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