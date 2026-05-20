Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rıza Kayaalp arasında samimi diyalog: Hedef olimpiyat şampiyonluğu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde “Gençler ve Millî Sporcularla Buluşma” programı düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAMPİYON SPORCULARLA BULUŞTU

Programa, 13. Avrupa Şampiyonluğu rekoruyla tarihe geçen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp ile kadın güreşinin başarılı isimlerinden iki kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Nesrin Baş da katıldı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Samimi anlara sahne olan buluşmada, Rıza Kayaalp’in Türk güreşine kazandırdığı başarılar, Avrupa Şampiyonası’nda kırdığı tarihi rekor ve efsane sporcunun yeni hedefleri üzerine sohbet edilirken, Rıza Kayaalp’in ortaya koyduğu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

RIZA KAYAALP: HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLABİLMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rıza şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun?" sorusu üzerine Kayaalp, "Evet Cumhurbaşkanım inşallah hedefim 2028 olimpiyatları, aynı zamanda da güreşi bırakma tarihimiz. İnşallah hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek." cevabını verdi.

Rıza Kayaalp şunları söyledi:

“"Avrupa rekorunu yeni kırdık. Alexander Kareline'nindi bildiğiniz gibi, 13. kez kazanarak. Bu benim için büyük bir moral oldu. Avrupa rekorunu geçtim. Olimpiyatla da bunu taçlandıracağız inşallah. Bizler emek harcayalım, çok çalışalım, yeteneğimizi de ülkemiz için sonuna kadar kullanacağız."”

"MACAR'I YERDEN YERE VURDUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu cümleleri kurdu:

“"Rıza bu son güreşlerde attığın çırpmalar muhteşemdi. Bu çırpmalarla da Macar'ı yerden yere vurdun. Bundan sonra da inşallah iyi hazırlanıp olimpiyatlarda neticeyi alacağız."”