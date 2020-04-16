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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz anlarını başarılı bir şekilde yönetmesi, kendisine olan desteği artırdı. Durum, anketlere de yansıdı.

Haber Merkezi |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor

Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattı.

Dünyada birçok ülkeden önce alınan güçlü tedbirler, virüsün etkisini kırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yönetilen süreç, halkın da takdirini kazandı.

Kriz anlarının başarılı bir şekilde yönetilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği artırdı.

Ortaya çıkan tablo, anketlere de yansıdı.

ERDOĞAN'A DESTEK YÜZDE 55,8

Kamuoyu araştırması yapan Metropoll'ün “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 55,8'i, Erdoğan'ı desteklediğini söyledi.

Bu soruya "Evet" yanıtı verenlerin şubat ayındaki oranı yüzde 41,1 seviyesindeydi.

SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIM

Erdoğan'ı destekleyenlerin partilere göre dağılımı da Metropoll'ün verilerinde ortaya kondu.

Buna göre; AK Partililerin desteği yüzde 86,1'den yüzde 92,6'ya, MHP'lilerin desteği yüzde 60,9'dan yüzde 73,3'e çıktı.

CHP'lilerin Erdoğan'a desteği ise yüzde 4,3'ten yüzde 19,6'ya yükseldi.

Bu oran, İyi Partililerde yüzde 9,7'den yüzde 23,8'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz yönetimlerindeki başarısı da anketlere yansıdı.

17-25 Aralık operasyonu: Destek yüzde 71,1

30 Mart seçimleri: Destek yüzde 51,1

7 Haziran seçimleri: Destek yüzde 58,6

1 Kasım seçimleri: Destek yüzde 47,7

15 Temmuz süreci: Destek yüzde 67,6

16 Nisan referandumu: Destek yüzde 52,4

24 Haziran seçimleri: Destek yüzde 49,3

31 Mart seçimleri: Destek yüzde 45,9

23 Haziran seçimleri: Destek yüzde 44,2

Suriye operasyonu: Destek yüzde 48

Koronavirüs salgını: Destek yüzde 55,8

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor

 

 

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