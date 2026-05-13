Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da Dombra sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi katılmak üzere geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Dombra sürprizi yapıldı.

KAZAK ÇOCUKLARDAN DOMBRA SÜRPRİZİ

Kazak çocuklardan oluşan orkestra, Nursultan Nazarbayev Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için Dombra şarkısını çaldı.

Gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Astana ziyaretinde ikamet edeceği otele uğurlandı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MASADA

Öte yandan ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, savunma ve enerji alanlarındaki iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik yeni anlaşmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ TÜRKİSTAN’DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından 15 Mayıs’ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi için Türkistan kentine geçecek.

Türk dünyasının ortak geleceği, bölgesel iş birlikleri, ekonomik entegrasyon ve ulaştırma projelerinin, zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.