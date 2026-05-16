Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetin gurbetçilere yönelik ifadeleri soruldu: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi, (TDT) düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı.

Ardından yurda dönmek üzere yola çıkan Erdoğan, uçakta aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'a 'gurbetçi' sorusu da yöneltildi.

MUHALEFETİN GURBETÇİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Erdoğan'a, muhalefetin gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik kullandığı dil ve onları rahatsız edecek tutumları hakkındaki değerlendirmesi soruldu.

Bu davranış biçimini ve çirkin dili eleştirerek, "Bunu edep dışı bir şekilde yapıyorlar." diyen Erdoğan, küfür ve hakaretle CHP tarafının yakınlığına vurgu yaptı.

"PARTİMİZ, BUNLARIN BU YANLIŞLARINA KARŞI HER DAİM DİK DURACAKTIR"

CHP'nin tutarsızlığına da değinen Erdoğan, değerlendirmesinde "Dün öve öve bitiremediklerini, bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar." yorumunu yaptı.

AK Parti'nin, bu yanlışlara karşı her daim dik duracağının altını çizen Erdoğan, "Görünen o ki; ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor." sözlerini kullandı.

"DÜN ARKASINDAN AĞLADIKLARINA BUGÜN KÜFREDİYORLAR"

Erdoğan, değerlendirmesinde ayrıca şu sözlere yer verdi:

“Bunu edep dışı bir şekilde yapıyorlar. Muhalefetin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadeleri asla kabul edilemez.



Kim küfür ve hakarette daha iyiyse, mevcut CHP yönetiminin lütfuna mazhar oluyor, ön plana çıkıyor.



Dün arkasından ağladıklarına bugün utanmadan küfredebiliyorlar. Dün öve öve bitiremediklerini, bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar.”

"YOL ARKADAŞINA BUNU MEŞRU GÖREN, VATANDAŞA NELER YAPAR"

“Yıllarca beraber oldukları yol arkadaşlarına bunu meşru gören bir zihniyetin, vatandaşa neler yapacağını varın, siz hayal edin.



Görünen o ki; ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor. Berbat.



Ama biz, tüm bunlara rağmen partimiz, bütün teşkilatıyla beraber bunların bu yanlışları karşısında çok daha dik durmak suretiyle yola devam ediyoruz, devam edeceğiz.”