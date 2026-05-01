Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma' mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor...

Bu kapsamda siyasi isimlerden de kutlama mesajları peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu güne özel yeni bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda çalışanların gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

"EMEĞİYLE GEÇİNEN TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİN GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla verdiği mesajda şunları kaydetti:

"Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."