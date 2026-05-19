Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı

Türk bağımsızlığının simgelerinden biri...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor...

Bu özel gün dolayısıyla siyasi isimlerden de kutlama mesajları ardı ardına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda yeni bir mesaj yayımladı.

"GENÇLERİMİZİN TAMAMINA SELAMLARIMI İLETİYORUM"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bütün Türk gençlerine selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYOR, GAZİLERİMİZE HAYIRLI ÖMÜRLER DİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.



Millî Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum.



Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.”