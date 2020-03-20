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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af talimatı

AK Parti, koranavirüs salgınında önemli risk taşıyan cezaevleri için yürüttüğü infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalarda sona geldi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 11:08..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af talimatı

Dünyada binlerce ölüme neden olan koronavirüsün Türkiye'de görülmesi üzerine tedbir seviyesi üst düzeye çıkarıldı.

Yayınlanan çeşitli genelgelerle insanların toplu olarak bir arada bulunmasını engellemek için birçok işletme geçici süre ile kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da insanların evde kalması yönünde çağrılar yaptı.

Ensonhaber; bu süreçte, Meclis'te bekleyen infaz düzenleme yasasını gündeme getirdi ve cezaevlerinde yaşanabilecek salgına dikkat çekti.

Haberimizin gündemde oldukça yer tutmasının ardından konu Çankaya Köşkü'nde düzenlenen koronavirüs toplantısında da masaya yatırıldı.

ERDOĞAN: BU İŞİ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrı net oldu.

Sürecin acil bir şekilde hızlandırılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün" ifadelerini kullandı.

KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

İnfaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar şöyle sıralanmıştı:

"Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af talimatı

İnfaz düzenlemesi merakla bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af talimatı

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