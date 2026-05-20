Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti iktidarının 24'üncü yılı mesajı: Aşılmaz rekorlara imza attık

AK Parti iktidarı, siyaset sahnesinde 24'üncü yılı geride bırakıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarın yıl dönümüne özel paylaşımında, “Yaklaşık 5 ay sonra kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre bakımından hem de Türkiye’ye kazandırdığımız eserler bakımından aşılmaz rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı videoda ise AK Parti’nin 3 Kasım 2002 seçimlerinden itibaren girdiği seçim süreçlerinden görüntülere yer verildi. Videoda seçim meydanları, kampanya dönemleri ve partinin iktidar sürecine ilişkin çeşitli anlar yer aldı.

SİYASİ YASAK VE HAPİS SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle 1999’da hapse girdi ve siyasi yasak aldı.

Pınarhisar Cezaevi’nden çıktıktan sonra Türkiye’yi dolaşarak “Erdemliler Hareketi”ni sürdürdü. Hareket, 14 Ağustos 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla kuruldu ve Erdoğan genel başkan seçildi.

"MUHTAR BİLE OLAMAZ"DAN BAŞBAKANLIĞA

AK Parti’nin iktidar yolculuğu 3 Kasım 2002 seçimlerinde başladı. Erdoğan’ın siyasi yasağı nedeniyle aday olamadığı seçimlerde parti yüzde 34,28 oyla tek başına iktidar oldu ve Abdullah Gül başbakanlığında 58. hükümet kuruldu.

Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkmasının ardından 8 Mart 2003’te Siirt seçimleriyle milletvekili seçildi, 15 Mart 2003’te ise 59. hükümeti kurarak başbakan oldu.

2007'DE CUMHURBAŞKANINI SEÇME YETKİSİ HALKA VERİLDİ

AK Parti, 2004 yerel seçimlerinde yüzde 41,7, 2007 genel seçimlerinde ise yüzde 46,58 oy aldı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül aday gösterildi.

27 Nisan 2007’de Genelkurmay’ın yayımladığı “e-muhtıra” sonrası yaşanan tartışmaların ardından Gül, 28 Ağustos 2007’de Cumhurbaşkanı seçildi.

21 Ekim 2007’de yapılan referandumda Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kabul edildi.

2008 KAPATMA DAVASI

2008’de AK Parti hakkında kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi’nde yapılan oylamada kapatma için gerekli çoğunluk sağlanamadı ve parti kapatılmadı.

AK Parti, 2009 yerel seçimlerini de birinci tamamladı. 2010 anayasa referandumunda yüzde 57,88 “evet” oyu çıktı.

2011 genel seçimlerinde parti yüzde 49,80 oy aldı, 2014 yerel seçimlerinde ise yüzde 45,60 oy oranına ulaştı.

HALKIN OYUYLA SEÇİLEN İLK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde Erdoğan, halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti Genel Başkanlığına Ahmet Davutoğlu geçti. Parti, 7 Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidarı kaybetse de 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde yeniden tek başına iktidar oldu.

2016’da Davutoğlu’nun yerine Binali Yıldırım genel başkan ve başbakan seçildi.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz 2016’daki 15 Temmuz Darbe Girişimi, vatandaşların meydanlara çıkmasıyla engellendi. Bu süreçte AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki dayanışma, Cumhur İttifakı’nın temelini oluşturdu.

16 Nisan 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi. Cumhurbaşkanının parti üyeliğinin önündeki engel kaldırıldı ve Erdoğan yeniden AK Parti’ye üye oldu. 21 Mayıs 2017’de yapılan olağanüstü kongrede yeniden genel başkan seçildi.

CUMHUR İTTİFAKI İLE İLK ORTAK SEÇİM: 2018

24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı ilk kez birlikte seçime girdi. Erdoğan yüzde 52,59 oyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

AK Parti ise milletvekili seçimlerinde yüzde 42,56 oy aldı. Erdoğan aynı gün yeni kabineyi açıkladı.

2018’de yapılan 6. Olağan Büyük Kongre’de yeniden genel başkan seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti birinci parti oldu ancak Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini CHP kazandı. İstanbul seçimi yenilense de sonuç değişmedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen 7. Olağan Büyük Kongre süreci, 24 Mart 2021’de tamamlandı ve Erdoğan yeniden genel başkan seçildi.

2023'TE YÜZDE 52 İLE YENİDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

2023 seçim sürecinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs’a çekildi. İlk turda Erdoğan yüzde 49,52 oy aldı, ikinci turda ise yüzde 52,18 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

AK Parti parlamentoda 268 milletvekili kazandı. Parti, 7 Ekim 2023’te yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongre’de Erdoğan’ı yeniden genel başkan seçti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 35,49 oy aldı ve 24 il ile 357 ilçede belediye kazandı. Seçim sonrası teşkilatlarda yenilenme süreci başlatıldı.

KESİNTİSİZ EN UZUN SÜRE İKTİDARDA KALAN PARTİ: AK PARTİ

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongre süreci 12 Ekim 2024’te başladı ve 23 Şubat 2025’te tamamlandı. Parti yönetiminde geniş çaplı değişiklikler yapıldı, üç yeni başkanlık kuruldu ve MKYK’nin yüzde 52’si yenilendi.

AK Parti, 14 Ağustos 2025’te 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, 24 yılı “adanmışlık ve başarılarla dolu” olarak nitelendirdi. Parti, farklı partilerden gelen katılımlarla TBMM’deki milletvekili sayısını 272’ye çıkardı.

AK Parti, çok partili siyasi hayatta Türkiye’nin en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan partisi oldu.