Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'na Anneler Günü tebriği

Salonu ayağa kaldıran telefon...

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer’in ev sahipliğinde düzenlenen programa; Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MYK üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, il ve ilçe kadın kolları teşkilatları, mahalle başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Program kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde yürütülen saha çalışmaları ele alınırken, teşkilat faaliyetlerini içeren video gösterimleri paylaşıldı.

ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Öte yandan programın ilerleyen dakikalarında sürpriz bir olay yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa telefon bağlantısıyla katıldı.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Erdoğan, salondaki teşkilat mensuplarına hitap ederek kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması salonda uzun süre alkışlandı.

Erdoğan ayrıca Anneler Günü’nü kutlayarak tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti.

"ANNELER GÜNÜ'NÜZÜ TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bütün hanım kardeşlerime şahsım, arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Bu vesilesiyle ben de Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Annelerin bizim o mübarek, hayatlarının altın öpülesi diyorum.”

ABDULLAH ÖZDEMİR: GÜÇLÜ BİR KADIN KOLLARINA SAHİBİZ

Öte yandan törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Kadın Kolları'nın sahadaki emeğini vurgulayarak, teşkilat çalışmalarına verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti.

Özdemir mesajında, "Hamdolsun, böylesine kıymetli ve güçlü bir kadın kolları teşkilatına İstanbul teşkilatı olarak sahibiz. Yüce Rabbimize ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken; hepinizi bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyor, Anneler Günü’nüzü tekrar tebrik ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.