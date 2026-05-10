Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayata yön veren, ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

"ONLARIN REFAHI VE HUZURU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini söyleyen Erdoğan, onların refahı ve huzuru için çalıştıklarını vurguladı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINDAN EN BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."