Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilerle şakalaştı

Kurban Bayramı sabahında Büyük Çamlıca Camii’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami avlusunda cemaatle tek tek bayramlaşan Erdoğan, yoğun ilgiyle karşılandı.

Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara hitap ederken bayramların manevi atmosferine dikkat çekti ve İslam dünyasının birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

“KURBAN BAYRAMI TESLİMİYET BAYRAMIDIR”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nın taşıdığı anlamın altını çizdi. Bayramların sevgi, saygı ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Erdoğan, kurban ibadetinin manevi yönüne dikkat çekti.

Erdoğan, “Bayramlar; sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Kurban Bayramı’nın kendine has bir ayrıcalığı vardır. Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Hac ibadetine de değinen Erdoğan, Arafat’ta yaşanan manevi atmosferin önemine vurgu yaparak tüm hacıların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

GAZZE VE FİLİSTİN VURGUSU

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insani krize de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının yaşadığı acılara değindi. Müslüman dünyasının birlik içinde olması gerektiğini belirten Erdoğan, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

Erdoğan, “Her şeyden önce bir Filistin’i, bir Gazze’yi yaşadık. Orada yaşananlar bizler için bir duruş oldu. İnşallah zalim Netanyahu gereken dersi alacaktır” dedi.

VATANDAŞLARA İKRAM VE BAYRAMLAŞMA

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir kez daha bayramlaşarak çocuklara ve cemaate çikolata ve simit ikram etti. Bayramlaşma sırasında sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, vatandaşlar Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

Büyük Çamlıca Camii’nde gerçekleşen program, bayramın manevi atmosferi içerisinde birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.