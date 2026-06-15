Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Gölge etmeyin, bu bize yeter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, İran krizi üzerinden hükümetin dış politika tutumunu eleştiren CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

"POLEMİK SİYASETİNİZDEN YÜZ ÇEVİRDİK"

Erdoğan, İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetin politikalarına destek vermek yerine eleştiriler yönelten CHP'yi hedef alarak, "İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum" dedi.

Muhalefetin dış politika konularındaki değerlendirmelerine tepki gösteren Erdoğan, "Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz, sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik" ifadelerini kullandı.

"KOLTUK PEŞİNDE KOŞUN, SALON KAPMACA OYNAYIN"

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikanın tecrübe, bilgi birikimi ve milli duruş gerektiren bir alan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi birikimi gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkâm kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter.”