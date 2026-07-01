Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ paylaşımı

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, yurt içinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu özel güne dair bir paylaşımda bulundu.

"TÜRK DENİZCİLİĞİNE KATKI SAĞLAYAN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.”