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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımız o açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir." dedi.

AA |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'ın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken hutbesinde, zinanın haram olduğunu eşcinselliğin sapkınlık olduğunu söyledi.

Ankara Barosu da, Erbaş’ın bu sözlerinden büyük rahatsızlık duydu.

Erbaş'ı kınayan Ankara Barosu, çirkin ifadelere yer vererek skandal bir açıklamaya imza attı.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Ankara Barosu'nun açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert bir cevap geldi.

Erdoğan, "Diyanat İşleri Başkanımızın sözleri kendini müslüman olarak tanımlayan kişiler için bağlayıcıdır. Kendini bu sıfatlarla tanımlamayanlar için sözkonusu ifadeler sadece görüştün ibarettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet açıklaması

Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır ve buranın Din İşleri Yüksek Kurulu vardır. Diyanet İşleri Başkanımız dini noktada herhangi bir konuda çıkar hutbelerinde, gerek vaazu nasihatlarinde anlatmakla mükelleftir. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes haddini, yerini bilecektir.

Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslup konu ve şahıs boyutunu aşıp kasıtlı İslam'a saldırı halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Yapılan her gönderme karşımızdaki zihniyetin ilkelliğinin, nefret bataklığının birer yansımasıdır.

Faşizmin en ilkel halini yansıtan bu yaklaşımların ülkemizdeki varlığı, demokrasi, çoğulculuk, inançlara saygı gibi ilkelerin hala yerli yerine oturmadığına işaret ediyor. Demokratlık adına faşizmi, halkçılık adına millet düşmanlığını sergileyen bu mankurtların gerçek yüzleri birer birer ifşa olmaktadır. Türkiye bu zihniyetten arınma aşamasına gelmiştir.

Biz 18 yıldan beri ısrarla ve bilinçli olarak bu ilkel siyaset tarzının ülkemizi sürüklemeye çalıştığı mecraya kaymayı reddettik. Eğer bizler bu oyuna gelmiş olsaydık, böyle davranmasaydık, icrat yerine s adece polemik yapsaydık bugün hep birlikte halimiz haraptı." dedi.

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