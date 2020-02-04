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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dut pekmezi tavsiyesi

Her sabah dut pekmezi yediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dut pekmezinin Erzurum'dan geldiğini söyledi.

AA | 04.02.2020 - 17:10..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dut pekmezi tavsiyesi

Çin'in Vuhan kentinden 16 ülkeye sıçrayan koronavirüs salgını, Türkiye'de de fazlasıyla dikkate alındı. Maskelere talep artarken, uzmanlardan da yapılması gerekenlerle ilgili tek tek uyarılar geliyor.

Şimdiye kadar 427 can alan koronavirüs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da soruldu.

Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili tedbirler neler olacak? Bundan sonra bu tür salgın hastalıklara karşı Türkiye’nin tedbirleri neler olacak? Sizin virüse/virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?" şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi:

"Biz ilk işimiz olarak dedik ki bu kadar insan Çin’de sıkıntıyı yaşıyor, orada bizim vatandaşlarımız da var, onları bir defa kurtaralım. Şimdi arkadaşlarıma dedim ki 'Biz 20 yıl önce böyle bir uçağı Çin’e gönderebilir miydik? Veya böyle bir uçağımız var mıydı?' Şimdi ise hamdolsun bu uçağı tamamen hastane haline dönüştürdük, içine yataklar yerleştirdik. Oksijen, serum vesaire her şeyi sağlık ekipleri uçağa yüklediler ve doktorlar, hemşireler Çin’e gittiler. Şu anda da Ankara’da bunlara komple bir hastaneyi tahsis ettik. Bu hastanede her biri bir odada yalnız yatıyor. Bunların yanında da 7 Azeri, 3 Gürcü, bir de Arnavut getirdik. Şimdi tabii dünyada ses getirdi; 'Türkiye böyle bir durumda bakın ne yaptı?' diyorlar. Ama bizde de malum çevreler yine aynı durumdalar maalesef.

BENİM BİR TAVSİYEM VAR, SAĞLIKÇILAR DA SÖYLÜYOR...

Ama benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabii bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin.

VÜCUDU GÜÇLÜ TUTACAĞIZ

Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız.

HER SABAH BİR KAŞIK DUT PEKMEZİ ALIRIM

Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan."

 

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