Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlenmek istemeyen muhabire: Kapıyı kapatma
Grup toplantısı sonrası "Allah analı babalı büyütsün, torununuz oldu" diyen kadın muhabirle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmek istemediğini söyleyen gazeteciye, "Kapıyı kapatma" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisini Ankara'da sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, partisinin grup toplantısında TBMM'de konuştu.
Toplantıda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.
TORUNU İÇİN TEBRİK EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10'uncu kez dedelik sevinci yaşadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi.
Gazeteciler ise grup toplantısı sonrası torunu dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi dileklerini iletti.
EVLİLİK SOHBETİ DİKKATİ ÇEKTİ
"Allah analı babalı büyütsün, torununuz oldu." diyen kadın muhabirle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmek istemediğini söyleyen gazeteciye, "Kapıyı kapatma" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kadın gazeteci arasındaki sohbet şu şekilde;
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen evli misin?
Muhabir: Hayır, değilim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neden değilsin?
Muhabir: Evlenmek istemiyorum. Evlenecek birini bulamadım Sayın Cumhurbaşkanım.
Evlenecek birini bulmak çok zor şu anda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaş kaç senin?
Muhabir: 28 olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapma yahu, kapıyı kapatma.