Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili net konuştu.

"Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak." diyen Erdoğan, İskandinav ülkelerinin bile vazgeçme noktasına geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Emeklilikte yaş olayını 70’in üstüne çıkarıyorlar. Biz de ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, buradan ne elde ederiz diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor." dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK CİDDİ ZARAR"

Seçim kaybına neden olsa bile EYT'yi önaylamayacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Geçenlerde çok açık net söyledim. Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz, diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak? Yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır." şeklinde konuştu.