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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT sorularına ret cevabı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'yı örnek göstererek, "Erken emeklilik diye bir şey yok" dedi.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 17:13..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT sorularına ret cevabı

Binali Yıldırım'ın EYT'liler için "Ben hayatım boyunca arkasında olduğum işi bırakmam." sözünü vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alibeyköy'de Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışının sonrasında EYT mağduru kadının "İş bulamıyoruz" sitemiyle karşılaştı.

"İSTİSMAR PEŞİNDE"

Kadına yanıt veren Erdoğan, “Onların hepsi istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey yok. Avrupa’da şu anda emeklilik yaşı kaça çıktı biliyor musun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT sorularına ret cevabı VİDEO

"KOCAN NE YAPIYOR..."

Bu kez de “İş bulamıyoruz efendim iş yok. Ben gerçekten iki üniversite mezunuyum işim yok şu anda.” diyen kadına Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kocan ne yapıyor?” diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda işi var çalışıyor” diye yanıt veren evli kadına “Gördün mü?” diye yanıt vererek alandan ayrıldı.

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