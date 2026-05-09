Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'ın şampiyonluğu için tebrik mesajı

Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu elde etti.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK MESAJI YAYIMLADI

Şampiyonluğun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Galatasaray için bir tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, “Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.