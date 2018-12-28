Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz.Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Erdoğan kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı" ziyaretine ilişkin "Kapım açık, Bay Kemal'den izin alır mı bilmiyorum" dedi.
"KAPIM AÇIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini ziyaret etmek istemesi ile ilgili, “Bay Kemal izin verirse ben kapım açık. Çaysa çay, kahveyse kahve…” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması VİDEO