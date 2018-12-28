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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ziyaret etmesine ilişkin açıklamada bulundu, "Kapım açık, Bay Kemal'den izin alır mı bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 14:37..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz.Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı" ziyaretine ilişkin "Kapım açık, Bay Kemal'den izin alır mı bilmiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması

"KAPIM AÇIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini ziyaret etmek istemesi ile ilgili, “Bay Kemal izin verirse ben kapım açık. Çaysa çay, kahveyse kahve…” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması VİDEO

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