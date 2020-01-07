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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı

Partisinin kurmaylarıyla bir araya gelen Erdoğan, "Yerli otomobil neyse Kanal İstanbul da o kadar önemlidir" dedi.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 14:24..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında Kanal İstanbul projesi masaya yatırıldı.

Projeyle ilgili partili kurmaylarına uyarılarda bulunan Erdoğan, bu konudaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

"İYİ ANLATIRSAK..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli otomobil neyse, Kanal İstanbul da o kadar yerli ve önemlidir. Yerli otomobile sahip çıktığınız kadar Kanal İstanbul'a da sahip çıkın. İyi anlatırsak, aynı yerli otomobil gibi karşılık bulacaktır." dedi.

"TAKOZ SİYASETİNİN KURUMSALLAŞTIĞI YER.."

Kanal İstanbul konusundaki kararlılığını daha önce de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek bir yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle "CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir." Yasakları kaldırmak istersiniz karşısınızda bunları bulursunuz. Türk otomobili projemizi kötülemek için seferberlik ilan ettiler. Biz bunlara rağmen o köprüleri yaptık. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizde yapıyorlar. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

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