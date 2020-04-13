Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmayacağız

Türkiye, koronavirüsle mücadelede önemli aşama kaydetti.

Virüse yakalanan hastaların iyileşme oranı sevindirirken, ekonomik açıdan alınan tedbirlerle istihdamın azaltımaması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, istihdamı korumak, gelirini kaybedenlere sahip çıkmak için her önlemi aldıklarını söyledi.

"HER ÖNLEMİ ALIYORUZ"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Erdoğan, "Emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız." dedi.