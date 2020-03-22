Dünya üzerinde hızla yayılan öldürücü virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu 21 kişi ölürken, vaka sayısı 947'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yayınladığı sesli mesajın ardından, bu gece de video aracılığı ile bir konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında vatandaşlara, kendileri, sevdikleri ve çevrelerindeki insanların sağlığı ve hayatları için, koronavirüs kapsamında alınan yasaklara ve kurallara daha çok uymaları konusunda uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar

"KURALLARA UYALIM, MUTLAKA EVLERİMİZDE KALALIM"

"Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur."