Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kutsal topraklardaki Türk hacılara bayram mesajı

Hac ibadeti için milyonlarca Müslüman kutsal topraklara akın ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunuyor.

Kutsal topraklardaki hac vazifesinin ardından bayram tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk hacıların selamlarını da iletti.

TÜRK HACILARIN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

Görüşmede Erdoğan, Bakan Kurum aracılığıyla hacılara hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

“Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah kabul etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının ardından hacılar alkışlarla teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Bakan Murat Kurum ise kutsal topraklardaki atmosferi aktararak, “Efendim, buradaki bütün hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim, bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının sonunda, “Allah razı olsun. Bayramımız mübarek olsun, nice bayramlara” diyerek hac ibadetini yerine getiren Türk vatandaşlarına iyi dileklerini iletti.