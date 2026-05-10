Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğlaspor ve Mardin 1969 Spor'a tebrik mesajı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off final karşılaşması, Diyarbakır Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmada Mardin 1969 Spor, Muş Spor’u 2-1 yenerek 18 yıl sonra 1’inci Lig’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin 1969 Spor'a tebrik mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

MUĞLASPOR DA 1'İNCİ LİG'DE

2’nci Lig play-off finalinde Muğlaspor, Elazığspor’u penaltılarda 8-7 yenerek 1’inci Lig’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğlaspor için de bir tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Bugün gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig’e yükselen Muğlaspor’u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.