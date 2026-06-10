Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisine, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile devam etti.

TBMM'de kürsüde önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yapılan seçimlerde elde edilen zaferlere değindi.

Cumhurbaşkanı akabinde sözü, Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirdi.

"CHP kendisini dev aynasında görüyor. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıkta kayboldu.

Daha düne kadar avazı çıktığı bağıranların sesi oluğu çıkmaz oldu. Ne konuşan var ne de seçim hakkında yorum yapan var ne de vatandaşlarımızdan özür dileyen var.

Siz bu kafayla giderseniz sandıkta daha çok tokat yersiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin çıkan mutlak butlan kararına da değindi.

"Paşa'nın kurduğu partiyi pavyon masalarına düşüren yine kendileridir." dedi ve şöyle devam etti;

"CUMHUR İTTİFAKI ÇOK ANLAMLI BİR ZAFERE İMZA ATTI"

“Yola çıktığımız ilk günden beri milletle bütünleşmemiz katlanarak, güçlenerek hamdolsun devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aziz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin sağlamlığına hafta sonu bir kere daha şahitlik ettik.



Halkımız pazar günü Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'taki 6 beldede belediye başkanlarını ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.



Yapılan ara seçimlerde 6 beldenin 4'ünde AK Partimizin, birinde ise İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ipi göğüslemiştir. Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza atmıştır.”

KAZANANLARI TEBRİK ETTİ

“Öncelikle hemşerilerinin takdiriyle belediye başkanı olarak seçilen; Tokat Başçiftlik beldesinde Mustafa Karadağ'ı, Tokat Yolüstü beldesinde Mustafa Altın'ı, Gümüşhane Tekke beldesinde Kemalettin Demirkıran'ı, Nevşehir Mustafapaşa beldesinde Mustafa Özer'i canıgönülden tebrik ediyorum.”