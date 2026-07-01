Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
40 gün yaşam mücadelesi veren Abdurrahman Hilal, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYEDE BULUNDU
Şehidimizin naaşı, bugün memleketi Aksaray'da düzenlenen resmi törenin ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanan şehidin ailesine taziyede bulundu.
BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilal'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi