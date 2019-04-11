Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan yorumu

Burkina Fasolu mevkidaşı ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki askeri darbeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim. Belediye başkanlığımdan bu yana sandıkla gelen ve sandıkla bu yolculuğu devam ettirirken darbe ile muhatap olan bir insanım. Darbenin ne olduğunu bilen birisiyim. Bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduğunu söyleyenlerin darbecilerle nasıl koyun koyuna olduğunu görüyoruz. Sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de biliyoruz.

Sudan köklü ilişkilerimiz olan bir ülke. Bu ilişkilerin devamından yanayız. Temennim o ki Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidi diyorum. Son dönemlerde Sudan'ın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Ekonomik sıkıntıları aşmak suretiyle Sudan'ın farklı bir sürece girmesi önem arz etmektedir.

Şu anda çok değişik haberler gelmekte. Ömer Beşir evinde mi başka bir yerde mi sağlıklı bilgi vermemiz söz konusu değil. Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan'ın muhatap olmasını istemem."