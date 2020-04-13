Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaşanan kargaşa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına kadar gitti.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu istifayı kabul etmedi ve Soylu'nun görevine devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu'nu toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında kameralar karşısına geçerek Süleyman Soylu'nun istifasına yönelik bir değerlendirmede bulundu.

"GÖREVİNİ SÜRDÜRMESİNİ İSTEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik." dedi.

"Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor." diyen Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli'yi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.