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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisine il başkanları sunumu yapan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı arasında esprili diyaloglar yaşandı.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 10:06..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

AK Parti MYK ve MKYK toplantıları AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı.

Birçok konunun gündeme geldiği toplantılarda yeni il başkanları da görüşüldü.

"KILIÇDAROĞLU GİBİ MİYİM BEN"

Yeni atanan il başkanlarıyla ilgili sunum yapan AK Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir her atamayı "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır" şeklinde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sözlere karşılık "Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Sen benim önüme getiriyorsun, ben çoğunu tanımıyorum bile. İstişare yapıp atıyoruz. Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani" diyerek espriyle karşılık verdi.

Yeni atanan il başkanlarının çoğunun mühendis olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kandemir ise; "Avukat lobisini kıralım istedik." dedi.


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