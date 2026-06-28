Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat eden hattat Yusuf Tavaslı için başsağlığı mesajı

İslam dünyasında eserleriyle milyonlara ulaşan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı, uzun zamandır organ yetmezliğiyle mücadele ediyordu.

Tavaslı dün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Tavaslı için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

"AİLESİNE, YAKINLARINA, DOSTLARINA VE TALEBELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."