Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Türkiye, yerli otomobil için geri sayıma geçti.

Ön gösterimin yapılacağı tarihi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

İLK KEZ NET TARİH VERDİ

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Malezya ziyaretini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili Projesi'nde ilk kez net konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." dedi.

"İNŞALLAH JESTİMİZİ YAPARIZ"

Asgari ücrete yönelik bir soruya da cevap veren Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." şeklinde konuştu.