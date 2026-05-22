Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz 9,5 milyon metreküpe ulaştı

Tüm gözlerin çevrildiği konuşma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geçti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı.

Törende katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji projelerine ve küresel gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK TÜRKİYE'NİN KIZIL ELMASI"

Enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin Kızıl Elması'dır" açıklamasında bulundu.

"ENERJİ ALANINA ÇOK BÜYÜK YATIRIM YAPTIK"

Erdoğan, "Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye, enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık." dedi.

"SAKARYA GAZ SAHASI'NDA ÜRETİMİMİZ 9,5 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI"

Türkiye'nin artık kendi enerji faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Muhalefetin küçümsediği Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Bu üretimle milyonlarda hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ GÜVENLİĞİNİN HER ALANDA ÖNEM KAZANDIĞI BİR SÜREÇTEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri konul etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değişen küresel manzarada enerji güvenliği ve işbirliği konusuyla tertiplenen zirvenin sektörünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Zirvenin ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya'ya teşekkür ediyorum. Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda önem kazandığı bir süreçteyiz. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın ve bölgesel istikrar için önemli olan bir güç unsuru olmayı perçinliyor. Enerji kaynaklarını maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için önemli hale geliyor.

KÜRESEL GELİŞMELERE VURGU YAPTI

Son olaylar enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Rusya-Ukrayna savaşından da hatırladığımız gibi, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların başında enerji geliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 50 artışlar gördük. Enerji tedarikinde ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Bunun artçı sarsıntıları turizmi ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Türkiye geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit etmiştir. Ülkemiz savaşın dışında kalmış, diplomasiyi önceleyen girişimleri ile sükûnete katkı sağlamıştır. Türkiye enerji güvenliğinde ve barışın kilit aktörü olarak öne çıkmıştır. Enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetli geçişini temin etmek, en az bu kaynaklara sahip olmak kadar önemlidir.

"5 BORU HATTI İLE DOĞALGAZ TEDARİK EDİYORUZ"

Türkiye'nin vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Bunda son 23 yılda hükümetimizin çok büyük adımlarının payı vardı. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin doğalgaz giriş kapasitesi 90 milyar metreküptü. Bugün 495 milyar metreküpe çıktı. Toplam 5 boru hattı ile doğalgaz tedarik ediyoruz. Türkiye 50'den fazla şirketten doğalgaz temin ediyor. LNG terminalleri FSRU tesisleri ve boru hatlarıyla Türkiye'nin en büyük enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Günlük LNG saflaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız.

"KARADENİZDEN ÇIKAN DOĞALGAZDAN 17 MİLYON HANE FAYDALANACAK"

2016'da ilan ettiğimiz sondaj ve arama faaliyetlerimiz bir diğer başarımızdır. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla 10 yılda bu alana ciddi yatırım yaptık. Kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da faaliyet yürüttük. Fatih Sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük keşfini yaptık. Muhalefetin küçümsediği Sakarya kuyusunda 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. Bu üretimle milyonlarda hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osmangazi Platformu ile günlük üretimimiz 20 milyon metreküpe yükselteceğiz. 8 milyon hanemizin ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız. 2. yüzer platformumuzun inşaatı sürüyor. 2028'de bu platformun devreye girmesiyle günlük üretim 45 milyon metreküpe çıkacak ve 16-17 milyon hane faydalanacak.

"YURT İÇİNDEKİ ÜRETİMİN YÜZDE 44'Ü GABAR'DAN GELMEKTE"

Gabar Dağı'ndaki petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihine geçti. Terörle anılan bölgeler bugün istikrarla anılıyor. Turizm artıyor, tarım gelişiyor, vatandaşın yüzü gülüyor. Terörün gölgesi çekildikçe şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Gabar'da yapılan üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor. Yurt içindeki üretimin yüzde 44'ü sadece Gabar'dan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine 2 trilyon dolar maliyeti olan ağır bir yükten kurtulurken bu kaynaklar daha verimli alanlara yöneltilecek. Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki yıllarda 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Türkiye Petrollerinin 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

SURİYE İLE ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'daki çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya iş birliklerimiz... Somali açıklarındaki aramalarımız Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajı olması bakımından tarihi önemdedir. Sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı vermeyi planlıyoruz. Komşumuz Suriye'de de hem maden, hem petrol tarafında yeni hükümet ile çalışmalarımız sürüyor. Türkiye olarak sürecin suhuletle tamamlanması için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz. Diğer taraftan madencilik alanında büyük bir çalışma içerisindeyiz. Maden çeşitliği açısından 9'uncu sıradayız. Ülkemiz 2025'te madencilikte 6,2 milyar dolarlık gelir elde etti. Dünya bor rezervlerinin yüzde 74'ü ülkemizde bulunuyor. Ülkemiz Eti Maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir'de keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi küresel alanda şampiyonlar ligine taşımıştır.

Kritik madenler artık petrol ve doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma Sanayi'nden yüksek teknolojiye bir çok sektörün geleceği bu yarışa bağlanmıştır. Türkiye bu yarışta seyirci değil oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.

Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın derin deniz filosuna sahip en büyük 4. ülkesi oldu. Temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda daha büyük başarılar elde etmek için çalışacağız. Hükümranlık alanlarımızdaki tüm kaynakları işleyeceğiz. Savunma sanayiinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin Kızıl Elması'dır. Türkiye bu hedefe doğru emin adımlarla yürümektedir. Rabim yolumuzu açık etsin diyorum."