Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 75. Genel Kurulu’nda, ekonomideki gelişmelere dair önemli açıklamalar yaptı.

"SİRK CAMBAZLARININ PSİKOLOJİK OYUNUNA GELMEYİN"

Birilerinin borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalıştığını belirten Erdoğan “Bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen, kamu borç stokumuzun millî gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60’ın üzerindeydi. Aynı şekilde Merkez Bankamızın döviz rezervi o zamanlar 27,5 milyar dolarken hamdolsun, şu anda onunla mukayese edilemeyecek konuma geldi. Ama bazı sirk cambazları bu konuyla ilgili bile, döviz rezervine yönelik, bakıyorsunuz, gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içinde. Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız” dedi.

ONLARIN ŞİFRELERİNİ ÇÖZDÜK

Seçim döneminin geride kaldığını ve yeniden icraata yoğunlaştıklarını söyleyen Erdoğan “Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Yaptırım tehditleri, Türkiye ile smeselesi olan çevrelerin boş durmayacağını açıkça gösteriyor. Ama artık biz de onların şifrelerini çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Bundan sonra öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.