Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam Kampı konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda kapanış konuşmasını gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.

Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır.

İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.

(Sistem tartışmaları) Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş.

Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor.

Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor.

AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik.

Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.



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