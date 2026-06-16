İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sigarayı bıraktı

Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya gelmişti.

Erdoğan buradaki görüşmesinde Meloni'ye sigarayı bıraktırması gerektiğini dile getirmişti.

MACRON BIRAKMASININ İMKANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Bu sırada odada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da gülerek bunun imkansız olduğu dile getirdi.

Meloni'nin daha önce sigarayı bıraktığı ve 13 yıl kullanmadığı daha sonra tekrardan içmeye başladığı, daha önce verdiği röportajlardan biliniyor.

"BIRAKMAYA ZORLANIRSAM BİRİLERİNİ ÖLDÜRÜRÜM"

Daha önce ülkesinde bir gazeteye açıklamalarda bulunan Meloni, "Sigarayı bırakmaya zorlanırsam, birini öldürürüm. Bırakmam neredeyse imkansız." ifadelerini kullanmıştı.

SİGARAYI BIRAKTIĞINI DUYURDU

Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakması tavsiyesinin üzerinden geçen 8 ayın ardından bugün Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Meloni'den yeni haber geldi.

Zirve kapsamında bir araya gelen liderlerden Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ufak bir arada sohbet ederken görüntülendi.

Burada Meloni'nin kendine gelmek için bir kahveye ihtiyacı olduğunu dile getirmesinin ardından Almanya Başbakanı Merz'in Meloni'ye yönelik "Ve sigara?" imasına Meloni "Bıraktım" açıklamasında bulundu. Meloni sigarayı geçen ay bıraktığını söyledi.

Meloni'nin bu açıklamasına Leyen ve Costa'dan tebrik geldi.

Sohbet sırasında Antonio Costa da sigarayı 2005'te bıraktığını söyledi.