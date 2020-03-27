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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun korona mesaisi

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." dedi.

İHA | 27.03.2020 - 12:37..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun korona mesaisi

Türkiye'de koronavirüs salgınının daha fazla yayılmaması adına verilen mücadele devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Evde Kal' mesajı geldi.

Tüm toplantı ve görüşmelerini evinden yapan, salgına yönelik gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla, evde kalmanın önemine işaret etti.

"İKAZLARA RİAYET EDELİM"

"Hayat eve sığar" sloganını tekrar eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur; tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun korona mesaisi

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