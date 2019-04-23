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Cumhurbaşkanı HDP'nin konuşmasını dinlemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te HDP'li Pervin Buldan konuşurken Genel Kurul Salonu'nu terk etti. Mehmedimi şehit edenleri neden dinleyeceğim' dedi.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 15:01..
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Cumhurbaşkanı HDP'nin konuşmasını dinlemedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de özel oturum düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu oturuma katıldı.

Erdoğan, HDP'li Pervin Buldan konuştuğu sırada Genel Kurul salonundan ayrıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında da konuştu.

"MEHMEDİMİ ŞEHİT EDENLERİ DİNLEYELİM Mİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrılmasıyla ilgili; "Şu parlamento içinde İstiklal Marşı'nı okumayanları, benim Mehmedimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerin ruhunu rahatsız edemem. Onun için de bunları dinleyemem." dedi.

"ŞEHİT CENAZESİNE GİDERKEN DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında ise; "Daha önce açıklamamı yaptım, neden arayayım. Siyasi partilerin PKK ile çalışan partilerle bir araya gelmesi sonucu bunlar oluyor. Şehit cenazesine giderken dikkat etmeniz gerekir. Ben şehit evi ziyaretine sorarak gidiyorum." diye konuştu.

Erdoğan: Ben şehit evi ziyaretine sorarak gidiyorum VİDEO

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