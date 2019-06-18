Cumhurbaşkanı, Mursi için kılınan cenaze namazına katıldı

Mısır'da Sisi'nin darbesi sonrası tutuklanan ve çeşitli suçlamalardan yargılanan Muhammed Mursi, dün akşam çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybetti.

Mısır devletinin kaynakları Mursi'nin ölümüne kalp krizi derken, sabah 5'te apar topar defnedilmesi akıllardaki soru işaretleri bırakt.

Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Türkiye'deki merkezi camilerde kılınan cenaze namazlarından birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"NORMAL BİR ÖLÜM DEĞİL"

İstanbul Fatih Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı şunları söyledi; "Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Ben bunun normal bir ölüm olduğuna inanmıyorum. Ailesine Muhammed Mursi'yi teslim edemeyecek kadar korkak. Muhammed Mursi'nin vasiyeti var. Vasiyetinde; ölümünde köyüne defnedilmesini arzu etmiştir. Bunlar, bunu tabii kabullenmedi ve Sisi burada da yine aynı anlayışını, aynı zulmunü devam ettirdi. Şunu untumayın; korkaklar, zafer anıtı dikemez. Sisi zulmunü bu şekilde devam ettiriyor. Mısır mahkemelerindeki idam onamalarını Sisi yaptı. İdam edilen 7 genç hakkında da dünya sessiz kaldı. AB, idamı yasaklar arasında konuştuğu halde, o toplantıya AB ülkeleri katılarak zalim Sisi'yle bir arada olmuşlardır.





"BANA DA MURSİ BENZETMESİ YAPANLAR VARDI"

Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Çok dikkatli olmaya mecburuz. Hatırlayın, şahsıma 'senin de akıbetin Mursi gibi olacak' diyenler de var. Kardeşlerim, bunlar şehadeti anlayamadılar. Eğer anlamış olsalardı bunu konuşmazlardı. İnşallah sonu bu işin de hayrolacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim ülkemiz de ve dünyada zalimlere fırsat vermesin."