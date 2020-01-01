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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Oyunu bozduk

AA Editör Masası'nın konuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk." dedi.

AA | 01.01.2020 - 14:14..
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik konuşan Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi.

"PLANI YIRTARAK ÇIKAN BİR TÜRKİYE"

Barış Pınarı Harekatı hakkında da düşüncelerini paylaşan Oktay, "Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Oyunu bozduk

"2020'DE YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GEÇİLECEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini söyledi.

"BİZE KARŞI OYNANAN OYUNLARI BOZMAK ÜZERE ORADAYIZ"

Libya konusuna da değinen Oktay, "Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var?' diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız. Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun. Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Oyunu bozduk

"TÜRKİYE SAVAŞ UÇAĞI YAPACAK"

Türkiye'nin hem insanlı hem de insansız savaş uçağı yapacağını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor? Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız."

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