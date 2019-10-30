Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında vekillere uyarılarda da bulundu.

"ALLAH RIZASI İÇİN GRUBUMUZU ZORDA BIRAKMAYIN"

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan kısımlar şunlar; "Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim; Allah rızası için parlamento çalışmalarında lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Toplantı yeter sayısında grubumuzu darda, zorda bırakmayın.





ÇALIŞMALARA KATILMAZSAK ALDIĞIMIZ ÜCRET HELAL DEĞİLDİR

Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı... Hep birlikte orada yer alacağız ki, muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyin. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet, değerli kardeşlerim sizleri bizleri buraya bunun için gönderdi. Eğer bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız ve açık konuşayım aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız.

Cumhurbaşkanı'ndan milletvekillerine Meclis uyarısı ViDEO



HAFTADA 3 GÜN MECLİS'TE BULUNMAMIZ LAZIM

Yani grup başkanımızın, başkan vekillerimizin müsadesi olmadan yurt dışında bazı görevlendirmeler olmadan arkadaşlarımızın salı, çarşamba, perşembe Meclis'teki çalışmalarda sürekli bulunmamız lazım. Bulunacağız ki işin hakkını verelim."