İletişim Başkanlığı'ndan NATO Zirvesi'ne özel trafik haritası

Ankara'daki NATO Zirvesi yarın başlıyor.

Zirve öncesinde Ankara'da bazı yollar geçici olarak kapatıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HARİTA UYGULAMASI PAYLAŞTI

NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının buluşacağı NATO Zirvesi öncesinde trafiğe kapalı yollar ile alternatif güzergahlar vatandaşlarla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik düzenlemeleri doğrultusunda, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergâhlar ile vatandaşlarımızın kullanabileceği alternatif ulaşım güzergâhlarına ilişkin bir trafik haritası hazırlandı.

Kullanıcılar, harita üzerinde en az iki nokta işaretleyerek gitmek istedikleri güzergâhı çizebiliyor. Böylece kapalı yolları önceden görüp seyahat planlarını buna göre yapabiliyor.

Geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergâhlar ile kullanabilecek alternatif ulaşım güzergâhlarına ilişkin haritalara şu linkten ulaşılıyor:

https://harita.iletisim.gov.tr/

ANKARA NATO ZİRVESİ TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

Ankara'da bazı sokak ve caddeler 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar, bazı yollar ise 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’ a kadar kapalı olacak.

ANKARA’DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’ a kadar,

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

Konaklamaların yapılacağı adresler ile ilgili 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar aşağıda belirtilen sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

YENİMAHALLE

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı,

ÇANKAYA

Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı

KONUK LİDERLERİN KULLANACAĞI GÜZERGAHLAR

Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerinin kullanacağı güzergahlarda; Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak İlçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle İlçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarının Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarının Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarının Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü,

Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

ANKARA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni;

Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni;

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;

Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;

Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabileceklerdir.

Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik işaret ve yönlendirme tabelalarına uymaları önem arz etmektedir.



