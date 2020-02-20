Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını bugün gerçekleştiriyor.

5 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede.

Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kütüphanenin inşa çalışmaları öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle çalıştaylar yapıldı.

DERLEME KÜTÜPHANE STATÜSÜNDE

Türkiye’de ve bazı durumlarda yurt dışında yayımlanmış her türlü kitap, dergi, gazete gibi yayımların belirli sayıda nüshasının saklandığı "Derleme Kütüphane" statüsüne 3 Haziran 2017'de kavuşan kütüphaneye, bu kararın ardından Türkiye'de yayımlanan tüm yayınlardan birer kopya gelmeye başladı.

300 KİŞİ YAPIMINDA ÇALIŞTI

Kütüphane ve Yayın Müdürlüğünün mayıs 2016'da kurulmasının ardından kütüphane için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul ve Afyonkarahisar'da yaklaşık 300 kişi çalışma yürüttü.

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulanan raflarda yer alıyor.

EN İYİ KÜTÜPHANELER LİSTESİNE ADAY

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesii dünyanın en iyi kütüphanelerinden olan ABD'deki Library of Congress ile İngiltere'deki The British Library kütüphaneleri arasında yerini almaya hazır.

Amerika - Library of Congress





İngiltere - The British Library

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor VİDEO



