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Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri anketinde katılımcılara soruldu.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 13:27..
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Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından kamuoyunun en çok merak ettiği soru da "Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak mı?"

Bu konuyla ilgili siyasetçiler, gazeteciler hep konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk kez bir ankette karşı karşıya geldi.

ERDOĞAN VE İMAMOĞLU İLK 2'DE

Ada Araştırma'nın anketinde katılımcılara; "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 28,6 ile İBB Başkanı İmamoğlu takip ediyor. Anketteki tüm liderler ve sonuçları şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 39,1
Ekrem İmamoğlu Yüzde 28,6
Selahattin Demirtaş Yüzde 8,0
Meral Akşener Yüzde 6,8
Devlet Bahçeli Yüzde 6,5
Ali Babacan Yüzde 4,2
Ahmet Davutoğlu Yüzde 2,3
Muharrem İnce Yüzde 2,0
Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 0,5

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi
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