Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

Karar ile birlikte, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, Başkan Yardımcılığına Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz atandı.

Karar ile birlikte, İçişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alındı ve yerine Elif Bağ atandı.