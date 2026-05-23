Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru dün kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, günlük ihracat rekoru gelişmesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda, tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti.

"KURBAN BAYRAMI'NA, YENİ GÜNLÜK İHRACAT REKORU SEVİNCİ İLE GİRİYORUZ"

Bu kapsamda yapılan ihracata işaret eden Bolat, "22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Kurban Bayramı'na, yeni günlük ihracat rekoru sevinci ile giriyoruz. Elde edilen bu tarihi başarı, ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir." ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE AÇILAN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların uygun finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbir aldıklarını ve bu anlamda kararlı politikalara devam ettiklerinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."