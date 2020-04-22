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Cüneyt Özdemir'den ABD medyasına tepki

Cüneyt Özdemir, Youtube kanalındaki yayında Türkiye'deki koronavirüs ölümleriyle ilgili New York Times'ın yaptığı habere tepki gösterdi.

Haber Merkezi |
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Cüneyt Özdemir'den ABD medyasına tepki

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı yayında, New York Times'ın Türkiye'deki koronavirüs ölümleriyle ilgili haberlerini konu aldı.

Özdemir, salgın nedeniyle Türkiye'deki ölü sayısının 1100 kişi eksik gösterildiği haberine tepki gösterdi.

New York Times'ın kara propaganda yaptığını belirten Özdemir, "Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz" dedi.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI GÖZLERİNİ KÖR ETMİŞ

Özdemir yayınında konu hakkında  "Türkiye'de kaç ölüm var, 4 bin 100 ekle bin 1100 daha 5 bin 200. Peki Amerika'da kaç ölüm var 44 bin. Bu Erdoğan düşmanlığı bunların gözünü kör etmiş durumda. Bir de uluslararası bir nefret yani. Adam nefret ediyor yani. Erdoğan ağzıyla kuş da tutsa... Ha bu doğru mudur, doğru da olabilir fakat haberin üslubuna bakıyorsunuz, bütün üslup tamamen bir karalama haberidir. Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'den ABD medyasına tepki VİDEO

Cüneyt Özdemir'den ABD medyasına tepki

Cüneyt Özdemir'den ABD medyasına tepki

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