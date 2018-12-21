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Çuval içinde bulunan köpekler annelerine kavuştu

Dişi köpek ve çuval içinde bulunan yavrularına hayvanseverler sahip çıktı.

AA | 21.12.2018 - 01:05..
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Hayvanseverler, Burdur'un Karamanlı ilçesindeki tarlada, altı köpek yavrusunun çuval içine bırakılarak terk edildiğini gördü.

Yavruların anneleri ile buluşmasını sağlayan hayvanseverler, karınlarını doyurduğu köpekleri bir kulübeye yerleştirdi.

Çuval içinde köpek yavruları bulundu VİDEO

BİRAZ DAHA GECİKMİŞ OLSAK KÖPEK ÖLECEKTİ

Hayvansever Yaşar Nazikler, köpekleri ihbar üzerine arkadaşıyla tarlada çuvalın içinde bulduklarını belirterek, "Anneleri yok, yiyecek bir şeyleri olmadan atılmışlar. Anne köpeği de bularak yavrularıyla kavuşmalarını sağladık. Belki de birkaç saat geç kalmış olsaydık köpekler ölmüş olacaktı. Anne köpek ile 6 yavrusu, sıcak bir yuvaya kavuştu." diye konuştu.

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